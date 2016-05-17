Uomini e Donne, Chiara tornerà a corteggiare Oscar?
17/05/2016
"Pare che la single di ritorno Chiara Biasi potrebbe tornare a scendere le scale di 'Uomini e Donne' per riprendersi il collega ed ex fidanzato Oscar Branzani, quasi un flop come tronista... Forse è meglio che abdichi e torni ai suoi social...".La notizia stupisce molto perché, secondo molti rumors, Chiara flirterebbe da tempo con Adrian Cardoso, modello affascinante. Nel mondo dello spettacolo, però, nulla è escluso; quindi è probabile che Chiara 'accantoni' Adrian per fare breccia nel cuore del suo ex a 'Uomini e Donne'. Oscar Branzani, 26 anni, non è proprio nuovo nel mondo dello spettacolo in quanto è un imprenditore nell'ambito della moda: nello specifico realizza costumi da bagno. Oscar è nato e vive a Napoli, città che ama. Nel corso di un'intervista, il tronista di 'Uomini e Donne' ha rivelato che la sua passione per la moda gli è stata trasmessa dalla famiglia:
"Questa passione me l'hanno trasmessa mia madre e mia sorella, che tempo fa avevano un piccolo negozietto di intimo e mare. Loro sono le due donne più importanti della mia vita e ho cercato col tempo di regalarle un sogno, dal gestire un piccolo negozietto al gestire una grande azienda".Branzani, che è anche un rinomato influencer, ovvero una persona che coinvolge followers sul web mediante foto, video, stati ed altro, ha parlato anche di ciò che gli piace maggiormente di una donna:
"Di una donna mi colpisce principalmente il suo sguardo, i suoi occhi. Da questo programma mi aspetto di trovare una donna che abbia quel valore aggiunto e che mi possa dare quel qualcosa in più che io ancora devo trovare".Chiara tornerà a corteggiare il suo ex? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo molte persone nelle ultime ore. Oscar è un uomo poliedrico, visto che è stato anche un ottimo calciatore:
"Sono partito a 16 anni da Frattamaggiore, sono approdato a Bologna, poi la carriera è stata tutta in salita. Sono arrivato fino alla serie A, sono stato di proprietà della Sampdoria. La cosa che mi ha insegnato di più questo sport è stata la determinazione in ciò che fai, al volontà che ti porta a essere quello che sei, a vincere le partite, nella vita e a raggiungere gli obiettivi".L'avventura a Uomini e Donne di Oscar Branzani terminerà il prossimo 20 maggio, quando dovrà scegliere tra Karin Bonucci ed Eleonora Rocchini. E se ci fosse il colpo di scena, ovvero il ritorno di Chiara?
