Uomini e Donne, Chiara tornerà a corteggiare Oscar?

"Pare che la single di ritorno Chiara Biasi potrebbe tornare a scendere le scale di 'Uomini e Donne' per riprendersi il collega ed ex fidanzato Oscar Branzani, quasi un flop come tronista... Forse è meglio che abdichi e torni ai suoi social...".

"Questa passione me l'hanno trasmessa mia madre e mia sorella, che tempo fa avevano un piccolo negozietto di intimo e mare. Loro sono le due donne più importanti della mia vita e ho cercato col tempo di regalarle un sogno, dal gestire un piccolo negozietto al gestire una grande azienda".

"Di una donna mi colpisce principalmente il suo sguardo, i suoi occhi. Da questo programma mi aspetto di trovare una donna che abbia quel valore aggiunto e che mi possa dare quel qualcosa in più che io ancora devo trovare".

"Sono partito a 16 anni da Frattamaggiore, sono approdato a Bologna, poi la carriera è stata tutta in salita. Sono arrivato fino alla serie A, sono stato di proprietà della Sampdoria. La cosa che mi ha insegnato di più questo sport è stata la determinazione in ciò che fai, al volontà che ti porta a essere quello che sei, a vincere le partite, nella vita e a raggiungere gli obiettivi".

Uomini e Donne, noto programma condotto da Maria De Filippi, sta volgendo al termine ma quest'anno gli ascolti sono stati alquanto altalenanti. Una stagione non troppo entusiasmante, insomma. Del resto, quest'anno, inon hanno fatto parlare molto di sé. Il pubblico non vedere l'ora di scoprire chi sceglieranno Andrea Dramante e Oscar Branzani: la scelta del primo dovrà ricadere su Laura o Giulia; il secondo, invece, è ancora incerto riguardo a tutte le donne che si sono presentate in studio per corteggiarlo. Dagospia, sito sempre informatissimo sulla celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi, ha reso noto che probabilmente arriverà in studio Chiara Biasi, famosa blogger, per corteggiare il suo ex, Oscar Branzani:La notizia stupisce molto perché, secondo molti rumors, Chiara flirterebbe da tempo conmodello affascinante. Nel mondo dello spettacolo, però, nulla è escluso; quindi è probabile che Chiara 'accantoni' Adrian per fare breccia nel cuore del suo ex a 'Uomini e Donne'. Oscar Branzani, 26 anni, non è proprio nuovo nel mondo dello spettacolo in quanto è un imprenditore nell'ambito della moda: nello specifico realizza costumi da bagno. Oscar è nato e vive acittà che ama. Nel corso di un'intervista, il tronista di 'Uomini e Donne' ha rivelato che la sua passione per la moda gli è stata trasmessa dalla famiglia:Branzani, che è anche un rinomatoovvero una persona che coinvolge followers sul web mediante foto, video, stati ed altro, ha parlato anche di ciò che gli piace maggiormente di una donna:Chiara tornerà a corteggiare il suo ex? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo molte persone nelle ultime ore. Oscar è un uomo poliedrico, visto che è stato anche un ottimo calciatore:L'avventura a Uomini e Donne di Oscar Branzani terminerà il prossimo, quando dovrà scegliere tra Karin Bonucci ed Eleonora Rocchini. E se ci fosse il colpo di scena, ovvero il ritorno di Chiara?