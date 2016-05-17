Giada De Blanck ingrassata e contenta: "Non mi sono mai fatta ritoccare"

"Ho partecipato al programma di Chiambretti in un momento particolare del mese, quando le donne possono accusare gonfiori. Per il resto sono alta 175 cm, peso 63 kg, e porto la taglia 42. Non mi pare quindi di appartenere alla categoria delle ciccione, con le quali, peraltro, sono solidale. Giudico disumano offendere una persona perché è in sovrappeso. Parolacce e insulti legati al mio presunto lievitamento derivano da un sistema in cui conta più apparire che essere. Non ci sto, sono una donna tutta vera. Io sono contenta di essere una curvy, nel senso che ho decolleté e sedere rotondi. sono miei di natura perché non mi sono mai fatta ritoccare, a differenza di certe celebrità, vere o presunte, che ogni tanto perdono le protesi".

"E' vero, ho preso qualche chilo, ma prima ero anoressica. Sono orgogliosa di essere curvy. Chi mi critica lancia un messaggio sbagliato. Si ingrassa, che problema c'è? La cosa che mi ha dato più fastidio è stata quella di vedermi paragonata a una foto in cui ero anoressica e avevo il ciclo da 6 mesi. Avevo 20 anni, ora ne ho 34... è disumano prendersela con me, il messaggio è sbagliato, sono cose che fanno stare male. Non si gioca con questi messaggi e con la salute persone. Devo essere presa di mira perché metto su dei chili?".

Perché è diventata così 'rotonda' Giada De Blanck? Se lo stanno domandando in molti. A rispondere è stata proprio la diretta interessata, cercando di mettere fine a tutte le discussioni sulla sua forma fisica. Effettivamente, l'ex naufraga è apparsa fuori forma durante la sua ospitata all'ultima puntata del. Nel corso di un'intervista rilasciata al rotocalco "Nuovo", Giada ha rivelato il motivo per cui, recentemente, è un po' più 'in carne' rispetto a qualche tempo fa:Insomma, Giada non accetta le critiche sulla sua forma fisica perché non si ritiene 'cicciona' maLa De Blanck ha ribadito la sua opinione, rispondendo a tutti i suoi detrattori anche durante un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso, a Pomeriggio Cinque:Una cosa è certa: Giada non ha più la silhouette filiforme di un tempo, ma a lei non importa, si piace comunque, ricordando a coloro che la offendono che così facendo non fanno male solamente a lei ma a tutte le persone che non hanno un fisico daSono lontani i tempi della prima edizione dell'Isola dei Famosi, quando la De Blanck era una ragazzina magra e semplice. Quella semplicità è rimasta, non la magrezza però. Lo hanno notato tutti. In occasione dell'ospitata al Grand Hotel Chiambretti, lo stesso Piero ha constatato che la figlia di Patrizia De Blanck ha messo su un bel po' di chili. Anche in tale occasione, Giada ha fatto finta di nulla, ridendo e scherzando come sempre. Lei si sente bene così. E se sta bene lei, stanno bene tutti. Le critiche non servono a nulla, non influenzano Giada: ci vuole ben altro per convincerla. L'atteggiamento di Giada De Blanck è comunque da lodare, rappresenta un esempio per tutte le ragazze in sovrappeso che sono depresse perché non riescono aBisogna innanzitutto piacere a se stessi, senza farsi influenzare dai pareri degli altri, perché altrimenti si rischia di finire nella spirale dell'anoressia. Giada fu la vincitrice morale della prima edizione dell'Isola dei Famosi, vinta da Walter Nudo. Giada avrebbe potuto contestare il trionfo di Nudo perché si vocifera che fua determinare la vittoria del modello e attore, sborsando una considerevole cifra per acquistare voti dai call center. La De Blanck, nonostante la cospicua somma andata al vincitore dell'Isola dei Famosi (200.000 euro) non presentò nessun ricorso, pur sapendo che ad aiutare a vincere Walter Nudo fu Lele Mora.