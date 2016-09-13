Home Uomini e Donne Uomini e Donne gossip, la confessione di Karina Cascella

Uomini e Donne gossip, la confessione di Karina Cascella

di Redazione 13/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Karina Cascella da un po’ non fa più parte del cast di Uomini e Donne, ma è ancora un personaggio amatissimo dal pubblico. Succede anche quando parla di una storia dolorosa come la separazione dall’ex tronista Salvatore Angelucci che è anche padre della sua piccola Ginevra. Oggi come confermano le news di Uomini e Donne i loro rapporti sono buonissimi anche se vivono separati, ma Karina sa che non potrà tornare indietro. Così nelle ultime ore, prendendo spunto dalla lite domestica tra due suoi vicini di casa che hanno figli come lei, ha postato una lunga riflessione su Facebook ricordando tutto quello che è successo con Salvatore Angelucci. Ammette che l’amore è finito e che i sentimenti non durano per sempre, ma quello per i figli non finirà mai. Loro vanno sempre messi al primo posto e soprattutto vanno protetti dai brutti ricordi perché è con quelli che si forma il carattere. Karina sa di aver sbagliato, anche e ha combattuto, ma non vuole che la figlia ne debba risentire: “Ho fallito sicuramente nel mio rapporto – scrive sul suo profilo – ma la mia vittoria è la tranquillità di Ginevra”. Lì la Cascella sente di aver vinto la sua battaglia e sa di essere sulla strada giusta.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp