Uomini e Donne news: Trono Over, boom di ascolti

di Redazione 13/09/2016

Nonostante le numerose mail e i tweet di protesta del pubblico che avrebbe voluto veder aprire la stagione con il Trono Classico. E in fondo gli ascolti sembrano dimostrare che ancora una volta Maria de Filippi ha avuto ragione nelle sue scelte, visto che la puntata del 12 settembre ha fatto registrare quasi 2,9 milioni di spettatori. In moltissimi quindi hanno seguito il primo battibecco stagionale tra Tina Cipollati e Gemma Galgani che ancora una volta è stata presa in giro dalla storica opinionista di Uomini e Donne. Tina ormai non sopporta più le continue lamentele della sua antica rivale e così sia lei che Gianni Sperti le hanno chiesto chiaramente cosa provi ancora per Giorgio. Lei però non si è voluta sbilanciare e così sicuramente la storia andrà avanti ancora per dei mesi. Intanto però nella prima puntata del Trono Over si sono fatti conoscere meglio l’affascinante Dario, single 37enne padovano, e l’eccentrico Marco che con i suoi capelli lunghi e il suo strano lavoro (da sedici anni infatti non fa più nulla se non collaborare con una organizzazione che organizza spettacoli per tirare su l’umore ai malati negli ospedali) hanno colpito tutti. Le anticipazioni di UeD confermano che Marco è già anche uscito con Tina e tra i due ci sono stati momento romantici anche se nessun bacio. Ma oggi, secondo le ultime news di Uomini e Donne toccherà ancora al Trono Over e conosceremo altri vecchi e nuovi protagonisti.

