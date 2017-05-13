Home Gossip Uomini e Donne Gossip: Roberta Mercurio contro Luca Onestini

di Redazione 13/05/2017

La scelta di Luca Onestini ha diviso il pubblico di Uomini e Donne, perché erano molti a fare il tifo per Giulia Latini anche perché trovavano insopportabile Soleril Sorgé. Tra questi sicuramente Roberta Mercurio, una delle protagoniste più discusse di Temptation Island e che presto dovrebbe sposare il suo compagno, Flavio Zerella. La giovane ragazza siciliana proprio a Temptation Island 3 ha avuto modo di conoscere molto da vicino Luca Onestini che si era presentato al dating show di Canale 5 come 'tentatore' e non ha affatto un bel ricordo di lui. Così su Instagram a poche ora dalle anticipazioni tv della scelta di Uomini e Donne ha consolato la corteggiatrice. “Posso assicurarti che non hai perso nulla, anzi ci hai guadagnato! #chedeficiente”. Parole pesanti che però hanno subito scatenato una furiosa polemica nella quale si è inserito anche il fratello di Luca, Gianmarco Onestini: “Le offese di certe persone cono complimenti”, ha ribattuto a Roberta. Poteva finire così, ma l'ex protagonista di Temptation Island 3 non si è fatta scivolare addosso quelle parole e quindi ha replicato ricordando tutte le volte in cui durante le tre settimane delle registrazioni del programma Luca Onestini le ha chiesto di uscire ricevendo ogni volta un 'palo'.Ma l'ultima parola è toccata a Soleil Sorgé. “Parlate pure, ma prima almeno sciacquatevi la bocca”, ha scritto la scelta di Luca. E forse non sarà nemmeno l'ultima replica.

