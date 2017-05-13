Home Gossip Giulia Latini Instagram: il messaggio per Luca e Soleil

di Redazione 13/05/2017

La scelta di Luca Onestini ha fatto certamente felici quelli che facevano il tifo per Soleil Sorgé, ma c'è anche chi come Giulia Latini è rimasto profondamente deluso. Come confermano le ultime news di Uomini e Donne infatti la giovane corteggiatrice sapeva di essere a rischio ma ha sperato di riuscire a fare cambiare idea al tronista ed è scoppiata a piangere quando ha capito che non sarebbe toccato a lei. A qualche ora di distanza dal finale, la corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di postare un lungo messaggio su Instagram per raccontare i suoi sentimenti. Giulia ha confermato di non essere pentita di nulla, perché era una ragazza romantica prima di entrare e lo sarà ancora adesso. “Ma oggi grazie anche a tante persone che mi sono state vicine – continua la Latini - posso dirmi orgogliosa di come sono con tutti i miei pregi e tutte le mie innumerevoli stranezze. Nonostante tutto sono stati dei mesi che mi hanno fatta maturare tanto e per i quali non smetterò mai di ringraziare”. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha approfittato per ringraziare tutti quelli che le sono rimasti vicini, a cominciare dalla redazione e dalla produzione, oltre che tutto lo staff del dating show, che l'hanno trattata come se fosse una di famiglia. E Luca? “Ognuno vada per la sua strada, ti auguro il meglio”, ha concluso Giulia. E adesso sono molti ad augurarle di potersi rifare a settembre con un posto come nuova tronista.

