Uomini e Donne chi è la tronista che sostituirà Sonia Lorenzini?
di Redazione
23/02/2017
Grandi novità in arrivo negli studios di Uomini e Donne, chi è la tronista che sostituirà Sonia Lorenzini? Questa nuova fase del programma si anima sempre di più, soprattutto dopo l’annuncio dell’arrivo della nuova protagonista del trono rosa. Sembra proprio che il gossip non voglia lasciare il programma di Uomini e Donne! Attualmente nel mirino delle news troviamo Luca Onestini dato che una delle sue corteggiatrici, Soleil Sorge, è stata vittima di violazione della privacy con la pubblicazione di alcune foto hackate dal suo telefono insieme ad un video a luci rosse. La tronista più discussa di questa nuova fase di Uomini e Donne è stata però Sonia Lorenzini, inizialmente per via dei suoi corteggiatori famosi e poi per la presunta pianificazione del trono. La modella torinese però è uscita anticipatamente dal programma insieme a Emanuele Mauti. Ma visto la conclusione anticipata del percorso della Lorenzini, chi è la nuova tronista pronta a sostituirla nel programma? Il toto nomi di Uomini e Donne è davvero interessante… Tra le possibili candidate troviamo Martina Lucherna, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, e l’ex gieffina Lidia Vella. Svanirebbe così la possibilità di vedere, almeno per ora, Alessandro Calabrese nella sedia rossa del trono, dato che la precedenza verrebbe data alla sua storica ex fidanzata ritrovata nella casa del Grande Fratello. Tra i nomi delle probabili troniste però figura anche quello di Asia Nuccetelli, la quale è stata al centro del gossip per una sua presunta autocandidatura. Al momento però la redazione di Uomini e Donne ha preferito non confermare alcuna voce relative alla sorte del trono rosa del programma, lasciando così nel dubbio i fan che seguono quotidianamente il format
