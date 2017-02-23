Home Gossip Uomini e Donne ex corteggiatrice Giulia De Lellis: ecco perché ho detto no all’Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi è cominciata ufficialmente qualche settimana fa e, con grande delusione dei fan, non abbiamo trovato nel cast la fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis. La partecipazione dell’ex corteggiatrice infatti da tempo ormai era stata data come certa, qualcosa però sembra non esser andata per il verso giusto pochi giorni prima della sua partenza. Giulia De Lellis ormai è uno dei personaggi nati a Uomini e Donne più amate degli ultimi anni. Il profilo Instagram dell’ex corteggiatrice, fidanzata di Andrea Damante, è seguita quotidianamente da milioni di follwer attirati dalle sue varie novità. Dopo la partecipazione di Andrea Damante al Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis sembrava destinata invece all'Isola dei Famosi 2017. Nel corso degli ultimi mesi si è anche parlato di un probabile televoto che avrebbe deciso la sua effettiva partecipazione. Nonostante i vari preparativi, i contatti con la redazione del reality e il sacco a pelo pronto…. Giulia De Lellis ha dovuto rinunciare all'Isola dei Famosi 2017, ma perché? Nelle ultime settimane sono state avanzate diverse ipotesi, una di queste, ad esempio, riguardava degli impegni importanti con Barbara D'Urso dato che l’ex corteggiatrici è una delle sue opinioniste. A distanze di settimane, quando il reality dell'Isola dei Famosi è ufficialmente partito, ecco che arriva la verità sulla mancata partecipazione di Giulia De Lellis. La spiegazione è arrivata dalla stessa ex corteggiatrice durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Mio. Dietro il suo ritiro dunque non ci sarebbe alcun impegno imminente: “Cinque giorni prima della partenza, il mio medico di base non ha dato l’ok perché, purtroppo, ero troppo sottopeso e non era sicuro per la mia salute che io andassi all'Isola. Non sono riuscita a ingrassare a sufficienza, quindi il medico, giustamente, non si è preso la responsabilità di farmi fare un’esperienza limite come quella”.

