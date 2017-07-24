Home Uomini e Donne Uomini e Donne news: Antonella Fiordelisi, da Temptation al trono?

di Redazione 24/07/2017

Insieme all'ex corteggiatrice Carmen Rimauro che sta mandando in crisi il rapporto tra Valeria e Alessio, anche Antonella Fiordelisi si sta mettendo in grande evidenza tra le single di Temptation Island 2017. Fin dalla prima puntata si è buttata su Nicola Panico, il fidanzato di Sara Affi Fella, che l'ha ricambiata ma nel suo futuro potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne come nuova tronista. Il coraggio e la sfrontatezza ad Antonella Fiordelisi non sono mai mancati. Lo ha dimostrato qualche mese fa quando ha postato pubblicamente un post del calciatore Gonzalo Higuain che invece doveva rimanere privato perché il campione argentino faceva apprezzamenti sul 'lato B' della ragazza campana. Poi erano arrivate le scuse per avere esagerato, ma anche le prime interviste sulle riviste di gossip, le ospitate da Barbara d'Urso e anche a La Domenica Sportiva perché la ragazza è anche una brava spadista. Una popolarità, unita alla sua bellezza mediterranea, che le è valsa una chiamata a Temptation Island 2017 come 'tentatrice' e anche qui la ragazza si è fatta molto notare perché quella con Nicola Panico non sembra una semplice amicizia e la loro vicinanza rischia di far scoppiare la coppia con Sara Affi Fella. Come sarà andata a finire lo sapremo probabilmente soltanto l'ultima settimana nell'ultima puntata del docu reality di Canale 5. Intanto però si moltiplicano le voci di una sua chiamata come nuova tronista di Uomini e Donne anche perché ufficialmente Antonella risulta ancora single. Una scelta, quella della redazione, che darebbe felici soprattutto gli uomini mentre il pubblico femminile in queste settimane suol web ha dimostrato di non amarla troppo. Ma se potrà farsi conoscere meglio sul Trono Rosa, la Fiordelisi potrebbe stupire tutti.

