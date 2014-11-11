Loading...

Uomini e Donne: Tina Cipollari truffata, locale torinese usa immagine impropriamente

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2014

E' partita la nona settimana di Uomini e Donne. Riflettori sul Trono Over di Elga Profili, Barbara De Santi, Guido Soldati e i vari Senatori.

Maria De Filippi ha voluto incentrare la puntata del noto programma in onda su Canale 5 su cavalieri e dame del Trono Over. Innanzitutto, si è dato spazio alle sfilate; successivamente hanno tenuto banco i confronti tra le nuove coppie.

Maria De Filippi ha più volte richiamato i Senatori più ribelli del programma di Canale 5.

Nelle ultime ore, restando nel mondo di Uomini e Donne, non si fa altro che parlare della presunta truffa subita dall'opinionista Tina Cipollari. E' stata proprio l'interessata a sfogarsi sulla sua pagina ufficiale Facebook. Sembra che un locale notturno di Torino abbia sfruttato in modo inesatto e senza autorizzazione l'immagine della Cipollari.

