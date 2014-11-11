Tabacchi, rincari in arrivo: colpite sigarette di fascia bassa

Il prossimo anno ci sarà un forte aumento delle tasse in Italia, tanti per cambiare. A risentirne maggiormente saranno i fumatori.

Nel 2015, infatti, aumenteranno le accise sui tabacchi e quindi le 'bionde' saranno più care. I rincari riguarderanno anche i combustibili. I benzinai sono già sul piede di guerra e promettono scioperi.

Lo Stato aumenta il prezzo dei tabacchi per incassare, il prossimo anno, 200 milioni di euro. L'incremento, secondo gli ultimi rumors, colpirà le sigarette di fascia bassa, ovvero quelle che ora non costano molto.

Facendo un rapido calcolo, chi fumerà 20 sigarette al giorno di una marca bersagliata dai rincari spenderà, ogni anno, mediamente 730/1460 euro.