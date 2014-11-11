Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tabacchi, rincari in arrivo: colpite sigarette di fascia bassa

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il prossimo anno ci sarà un forte aumento delle tasse in Italia, tanti per cambiare. A risentirne maggiormente saranno i fumatori.

Nel 2015, infatti, aumenteranno le accise sui tabacchi e quindi le 'bionde' saranno più care. I rincari riguarderanno anche i combustibili. I benzinai sono già sul piede di guerra e promettono scioperi.

Lo Stato aumenta il prezzo dei tabacchi per incassare, il prossimo anno, 200 milioni di euro. L'incremento, secondo gli ultimi rumors, colpirà le sigarette di fascia bassa, ovvero quelle che ora non costano molto.

Facendo un rapido calcolo, chi fumerà 20 sigarette al giorno di una marca bersagliata dai rincari spenderà, ogni anno, mediamente 730/1460 euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pisa, Martina Del Giacco scrisse alle amiche: "Addio". Ricerche continuano

Articolo Successivo

Uomini e Donne: Tina Cipollari truffata, locale torinese usa immagine impropriamente

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025