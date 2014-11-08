Loading...

Uomini e Donne, Trono Over: Samuel invia selfie a Barbara

Redazione

di Redazione

08/11/2014

Uomini e Donne termina la settimana su Canale 5 con il Trono Over. Maria De Filippi ha voluto concentrare la puntata su Samuel, Barbara De Santi, Elga, Franco e diversi Senatori di Uomini e Donne.

Non sono mancati i dibattiti e gli intrighi tra i protagonisti del Trono Over, ovvero Elga, Barbara, Samuel, e Franco, che hanno incollato alla tv tantissimi spettatori.

Samuel Baiocchi e Raffaele hanno fatto il possibile per ammaliare la Dama del Trono Over: Raffaele diventa un vero 'zerbino' di Barbara; mentre Samuel, l'ex di Elga Profili, sembra più energico nel corteggiamento di Barbara, a cui ha inviato anche un selfie per mostrarle il suo fisico da urlo.

