Usa, aereo precipita: giocatori Illinois State University muoiono
di Redazione
08/04/2015
Tragedia aerea negli Stati Uniti. Un aereo da turismo è precipitato nei pressi dell'aeroporto di Bloomington, a pochi chilometri da Chicago. Sull'aereo c'erano 7 persone, tra cui 2 giocatori di basket che militavano nelle file della Illinois State University. Tutte le persone a bordo del Cessna 414 hanno perso la vita.
La causa dello schianto sarebbe stata la nebbia. Il pilota, però, non avrebbe comunicato alla torre di controllo di avere riscontrato problemi. I soccorritori hanno scoperto i cadaveri delle persone a bordo del Cessna 414 in una zona non molto lontana dall'aeroscalo.
Redazione