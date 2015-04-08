Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Usa, aereo precipita: giocatori Illinois State University muoiono

Redazione Avatar

di Redazione

08/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tragedia aerea negli Stati Uniti. Un aereo da turismo è precipitato nei pressi dell'aeroporto di Bloomington, a pochi chilometri da Chicago. Sull'aereo c'erano 7 persone, tra cui 2 giocatori di basket che militavano nelle file della Illinois State University. Tutte le persone a bordo del Cessna 414 hanno perso la vita.

La causa dello schianto sarebbe stata la nebbia. Il pilota, però, non avrebbe comunicato alla torre di controllo di avere riscontrato problemi. I soccorritori hanno scoperto i cadaveri delle persone a bordo del Cessna 414 in una zona non molto lontana dall'aeroscalo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

88enne uccisa con un'ascia dal marito di 100 anni

Articolo Successivo

Usa, blackout a Washington: Casa Bianca al buio. Conferenza stampa sospesa

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016