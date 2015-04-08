Home Cronaca 88enne uccisa con un'ascia dal marito di 100 anni

88enne uccisa con un'ascia dal marito di 100 anni

di Redazione 08/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tragica vicenda che arriva dagli Usa, dal New Jersey, ove a 100 anni, un uomo ha ucciso sua moglie con un'ascia e poi si è ucciso. L'uomo, Michael Juskin, avrebbe infatti colpito la moglie, una donna di 88 anni di nome Rosalia, a letto mentre questa dormiva, con un’ascia; quindi, si sarebbe suicidato con un coltello. Il corpo di Rosalia è stato trovato nella camera da letto, mentre quello del marito, in bagno. Il fatto è avvenuto nell’abitazione degli anziani coniugi di Elmwood Park, la scorsa domenica sera ma la notizia è stata data solo ieri, dopo che alcuni parenti della coppia che non riuscivano a mettersi in contatto con loro, hanno pensato di recarsi a casa loro per controllare, scoprendo la tremenda realtà. Non si conoscono le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a compiere un simile gesto ma secondo le autorità la coppia spesso litigava e lui, pare soffrisse di demenza, per cui, talvolta non era molto lucido e conscio delle sue azioni. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp