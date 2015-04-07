Usa, blackout a Washington: Casa Bianca al buio. Conferenza stampa sospesa

Diversi edifici della Casa Bianca, a Washington, sono rimasti al buio per un blackout. La causa del blocco dell'elettricità sarebbe un'avaria in un macchinario di trasmissione. A rivelarlo è stata la Pepco, azienda che eroga servizi elettrici nella celebre cittadina.

Il blackout, secondo un funzionario americano, è durato solo pochi minuti, tuttavia è stata sospesa la conferenza stampa giornaliera. Problemi anche presso l'università del Maryland, a College Park: diversi studenti sarebbero rimasti chiusi negli ascensori.