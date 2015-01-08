Angelina Jolie, "Unbroken" proiettato in Vaticano: "E' un onore"

La celebre attrice Angelina Jolie è felice per essere stata invitata in Vaticano da Papa Francesco.

"Essere invitata con il mio film in Vaticano è un onore oltre che un grande tributo per la storia che ho raccontato in 'Unbroken', la vicenda dell'eroe 'Louie' è un grande esempio di forza e perdono", recita un comunicato diffuso dalla moglie di Brad Pitt.

La pellicola narra la storia di Louis Zamperini, atleta che, durante la Seconda Guerra Mondiale, trascorse ben 47 giorni su una zattera. Il film verrà proiettato presso la Casina Pio IV. Special guest, ovviamente, Papa Francesco.