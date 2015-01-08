Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Angelina Jolie, "Unbroken" proiettato in Vaticano: "E' un onore"

Redazione Avatar

di Redazione

08/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La celebre attrice Angelina Jolie è felice per essere stata invitata in Vaticano da Papa Francesco.

"Essere invitata con il mio film in Vaticano è un onore oltre che un grande tributo per la storia che ho raccontato in 'Unbroken', la vicenda dell'eroe 'Louie' è un grande esempio di forza e perdono", recita un comunicato diffuso dalla moglie di Brad Pitt.

La pellicola narra la storia di Louis Zamperini, atleta che, durante la Seconda Guerra Mondiale, trascorse ben 47 giorni su una zattera. Il film verrà proiettato presso la Casina Pio IV. Special guest, ovviamente, Papa Francesco.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Silvio Berlusconi otterrà sconto di pena? Avvocati presentano richiesta liberazione anticipata

Articolo Successivo

Usa, antibiotico potentissimo debellerà superbatteri resistenti ai medicinali

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018