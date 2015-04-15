Home Cronaca Parla col marito di una donna, lei le incendia il volto per gelosia

di Redazione 15/04/2015

Dana Vulin, è una donna di Perth, Australia, che ha visto la sua vita cambiare letteralmente in una sola notte; nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio di due anni fa, quando fu brutalmente aggredita e sfigurata da un'altra donna! La “colpa” di Dana? Aver parlato per qualche minuto con il marito della donna che l'ha aggredita, evidentemente fin troppo gelosa e possessiva del marito! Quest'ultima infatti, si è armata di alcol etilico ed accendino e ha dato fuoco al volto di Dana, provocandole ustioni gravissime, costringendola ad indossare una maschera per uscire di casa. Un episodio tremendo che Dana ha però affrontato con un'incredibile forza e coraggio, riuscendo a non cadere neanche in depressione ed oggi, dopo innumerevoli interventi chirurgici, è tornata a mostrare al mondo il suo volto senza timore, anzi dichiarando ai giornali: "Spero si vedano le cicatrici, perchè fanno parte di me". Il processo, ha portato alla condanna a 17 anni di carcere della "rivale". Michela Galli

