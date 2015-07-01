Home Esteri Usa, Chris Christie correrà per primarie repubblicane: "Questo Paese deve tornare a lavorare assieme"

Usa, Chris Christie correrà per primarie repubblicane: "Questo Paese deve tornare a lavorare assieme"

di Redazione 01/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Aumenta il numero di repubblicani che vuole scendere in campo per conquistare la Casa Bianca. A candidarsi, ora, è anche il 52enne Chris Christie, attuale governatore del New Jersey. "Questo Paese deve tornare a lavorare assieme", ha detto Christie durante un discorso tenuto presso il liceo di Livingston, che ha frequentato da ragazzo. Sono 14, finora, i repubblicani in lizza per le primarie del partito. Chris Christie ha origini siciliane. L'anno scorso ebbe problemi in quanto coinvolto in due rilevanti scandali. Lo scorso 24 giugno ha annunciato la sua candidatura per le prima repubblicane anche Bobby Jindal, governato della Louisiana. Jindal ha origini indiane ed è il più giovane governatore americano.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp