Raf, ecco "Sono Io": nuovo disco. 11 inediti emozionanti

di Redazione 01/07/2015

A distanza di qualche mese dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Raf ha deciso di far uscire un nuovo disco, intitolato "Sono Io", contenente tutti inediti. La nuova 'fatica' di Raf esce a 4 anni da "Numeri", disco che riscosse un discreto successo. "Sono Io" è stato registrato da Raffaele tra gli Stati Uniti e l'Italia e comprende ballate sicuramente emozionanti, frutto del lavoro certosino dell'artista e dei suoi collaboratori. "Sono Io" contiene 11 canzoni, tra cui il singolo "Rimani Tu", che ha preceduto l'uscita dell'album. "Spesso gli esseri umani sono come numeri, basti pensare al grave problema delle persone che scappano dalle guerre e che, una volta arrivati qui, vengono trattati in modo molto discutibile. E' un problema che riguarda non solo l'Italia, come si vuole far pensare, ma tutta l'Europa... Quando la realtà diventa difficile c'è la tendenza ad essere egoisti. Si ha poca fiducia nel prossimo, ma ora c'è bisogno di fare un passo indietro, di tornare a quella serenità generata dalle cose semplici, di riscoprire i rapporti fondati sull'amore, tema costante delle nuove canzoni. In fondo, la canzone d'amore è al centro della musica popolare: c'è sempre stata", ha affermato Raf, parlando dei temi affrontato nel nuovo disco.

