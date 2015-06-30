Home Salute Tumore alla prostata: metodo italiano per scovarlo e debellarlo

di Redazione 30/06/2015

Una delle neoplasie più temute dagli uomini è senza dubbio quella alla prostata, anche perché è una delle più letali. Un team di studiosi dell’ospedale San Raffaele di Milano, ora, ha ideato un particolare metodo per contrastare il tumore alla prostata. Gli scienziati italiani hanno capito che per sconfiggere il cancro alla prostata bisogna concentrarsi sulle cellule staminali tumorali. In sostanza, è stato notato che nel momento iniziale dello sviluppo del tumore alla prostata le cellule staminali della neoplasia riuscirebbero ad evitare le difese immunitarie favorendo grosse quantità della proteina Tenascina-C. Gli studiosi hanno quindi scoperto che è proprio il corpo umano ad allertare nel momento in cui c'è qualcosa di strano nella prostata, facilitando così l'individuazione del tumore alla prostata. Tale metodo, dunque, consente di individuare e debellare facilmente il cancro alla prostata, migliorando la vita di tantissimi uomini.

