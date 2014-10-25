Melissa Satta sbotta: "Mio figlio Maddox raggiunto da commenti razzisti"

La showgirl Melissa Satta e il calciatore Boateng sono diventati genitori del piccolo Maddox sei mesi fa. Il bimbo, a quanto pare, ha una carnagione troppo chiara per molti e sui social network sono postati commenti alquanto pesanti in merito.

Nel corso di una recente intervista a "Verissimo", la Satta ha confessato che Maddox è stato raggiunto da commenti a sfondo razzista. "Trovo agghiaccianti questi attacchi contro mio figlio. Bisogna avere più tatto quando si toccano argomenti così seri", ha esclamato Melissa, aggiungendo poi: "in Germania non è uscito nulla di tutto ciò sui giornali. Forse, sono più abituati a vedere coppie miste".

Silvia Toffanin ha anche chiesto alla Satta se pensa che la stampa italiana sia un po' razzista. La showgirl ha risposto così: "Mi auguro di no ma, nel mio caso, ho subito un commento a sfondo razzista".