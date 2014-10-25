Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Melissa Satta sbotta: "Mio figlio Maddox raggiunto da commenti razzisti"

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La showgirl Melissa Satta e il calciatore Boateng sono diventati genitori del piccolo Maddox sei mesi fa. Il bimbo, a quanto pare, ha una carnagione troppo chiara per molti e sui social network sono postati commenti alquanto pesanti in merito.

Nel corso di una recente intervista a "Verissimo", la Satta ha confessato che Maddox è stato raggiunto da commenti a sfondo razzista. "Trovo agghiaccianti questi attacchi contro mio figlio. Bisogna avere più tatto quando si toccano argomenti così seri", ha esclamato Melissa, aggiungendo poi: "in Germania non è uscito nulla di tutto ciò sui giornali. Forse, sono più abituati a vedere coppie miste".

Silvia Toffanin ha anche chiesto alla Satta se pensa che la stampa italiana sia un po' razzista. La showgirl ha risposto così: "Mi auguro di no ma, nel mio caso, ho subito un commento a sfondo razzista".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Charlotte Casiraghi sola e malinconica: rottura con Gad Elmaleh?

Articolo Successivo

Usa, ordina pizza per sottrarsi alle percosse del marito

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019