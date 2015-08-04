Loading...

Usa, tendone circo crolla durante show: due morti

di Redazione

04/08/2015

Il maltempo imperversa su diversi stati americani, seminando danni e morte. Le piogge intense e il forte vento hanno fatto crollare il tendone di un circo a Lancaster, nel New Hampshire, durante uno spettacolo a cui assistevano 250 persone

  Il bilancio del crollo del tendone è di almeno due morti e 15 feriti, almeno stando a quanto ha riferito un portavoce della Protezione civile del New Hampshire. La tempesta è stata così forte da far cedere improvvisamente il tendone, che è caduto sulle persone che assistevano allo show. Qualche giorno fa, nei pressi di Chicago, un tendone è caduto per il maltempo, provocando il decesso di una persona. Maltempo killer negli States.
