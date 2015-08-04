Loading...

Bobby Kristina Brown tumulata vicino a Whitney Houston

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2015

Bobby Kristina Brown, figlia della celebre popstar Whitney Houston, è stata sepolta nel cimitero di Wesfield, nel New Jersey. La salma della ragazza è stata collocata vicino a quella della madre

  Bobby è deceduta lo scorso 26 luglio, dopo 6 mesi di coma. La giovane venne ritrovata nella vasca del bagno priva di sensi, proprio come la madre. Whitney Houston, lo ricordiamo, venne ritrovata nella vasca da bagno di una camera del Beverly Hills Hotel. Secondo i medici, Whitney aveva assunto droga e alcol. Un mix letale. Mamma e figlia, ora, riposano insieme.  
