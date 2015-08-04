Loading...

Inps, Boeri propone reddito minimo per over 55

di Redazione

04/08/2015

Ci sono troppi poveri over 55 in Italia. E' questo il motivo per cui il presidente dell'Inps Boeri ha invitato il Governo a prevedere un reddito minimo per chi ha più di 55 anni

  "L'Inps per contrastare la povertà ha proposto al Governo di introdurre in Italia un sistema di reddito minimo garantito che abbiamo chiamato 'sostegno di inclusione attività per le persone che hanno più di 55 anni e per le loro famiglie" ha detto Boeri durante un'intervista al Mattino. Il numero uno dell'Inps ha assicurato che il reddito minimo verrà erogato dopo un esame del reddito effettivo di una persona, nonché del suo patrimonio immobiliare e mobiliare. L'Inps sarebbe in grado, secondo Boeri, di garantire il reddito minimo senza chiedere nulla allo Stato. E per gli over 30 un reddito minimo no?
