Vaccinazioni obbligatorie: disinteresse famiglie italiane, fenomeno preoccupante
di Redazione
03/02/2015
E' allarme in Italia per il disinteresse di molte famiglie a vaccinare i bimbi. Le vaccinazioni obbligatorie sono calate, nel Belpaese. Lo hanno reso noto il Ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità (Iss).
Il ministro Lorenzin ha sottolineato che si è presenza di un "fenomeno preoccupante e bisogna intervenire al più presto per evitare che divenga un "problema serio di sanità pubblica".
L'Istituto superiore di sanità ha dichiarato: "Il mantenimento di coperture vaccinali elevate è fondamentale per prevenire epidemie ed evitare che si ripresentino malattie che sono state eliminate in Italia".
Nella Penisola sono calate enormemente le coperture medie nazionali per tutte le vaccinazioni.
