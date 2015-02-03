Gabriella Golia spegne 55 candeline: ex volto Fininvest, oggi presenta 'Oggi e Ieri'

Che fine ha fatto Gabriella Golia? L'ex volto Fininvest compie oggi 55 anni ma non ha perso minimamente il suo fascino e la sua energia.

La Golia approdò in Fininvest nel 1983 e per molti anni ha dato compagnia a grandi e piccini. Il suo volto diventò familiare per molti italiani. Gabriella è brava e professionale ma, a un certo punto, Italia 1 ideò uno stratagemma per licenziarla. Il motivo? La Golia aspettava un bebè.

Dopo l'addio a Mediaset, Gabriella Golia è riuscita a continuare il suo mestiere altrove: oggi presenta la trasmissione 'Oggi e Ieri' sul network Studio 1.