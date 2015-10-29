Home Home Valentino Rossi e il Calcio a Marquez: Vettel Difende Centauro Tavullia

di Redazione 29/10/2015

Il calcio del centauro Valentino Rossi a Marc Marquez, durante il Gp di Sepang, ha fatto discutere non poco. Le polemiche non si sono spente. Tra le persone che si schierano dalla parte del pilota di Tavullia c'è anche Sebastian Vettel, secondo cui Valentino "ha fatto la cosa giusta" "In Malesia Valentino Rossi ha fatto assolutamente la cosa giusta. E' un vero racer e gli auguro di vincere il decimo mondiale. Io credo che a Valencia possa ancora farcela!", ha detto Vettel durante un'intervista rilasciata a Città del Messico, dove tra qualche giorno si svolgerà un altro Gp di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto, riferendosi a Valentino Rossi: "Credo che abbia ancora l'opportunità di vincere. È un combattente, è nella sua natura, anche se dopo la gara di Sepang sembrava che volesse mollare, credo che lotterà e darà tutto quello che ha. Conosco Jorge e un pochino Marc, sono bravissimi ragazzi ma credo che Rossi abbia fatto la cosa giusta". Insomma, è decisamente folta la schiera dei personaggi famosi che appoggiano Valentino Rossi , dopo l'episodio del calcio a Marquez, durante il Gran Premio di Sepang. Politici, cantanti e sportivi sono dalla parte del centauro di Tavullia. Vettel, esperto pilota di Formula 1, sa bene che durante ogni gara ci sono mille insidie e per questo difende Valentino. In merito, invece, alla prossima gara di Formula 1, a Città del Messico, il ferrarista ha asserito: "E' un circuito interessante e abbastanza tecnico. Possiamo fare bene con questi lunghi rettilinei. Il nostro motore funziona bene ed è cresciuto nel corso della stagione... Purtroppo non possiamo più vincere. Voglio arrivare dietro ad Hamilton in campionato". Non possiamo che augurare vittorie a Valentino Rossi e Vettel, entrambi, a loro modo, portabandiera dell'Italia nel mondo. I loro trionfi faranno sicuramente esultare tutti gli italiani.

