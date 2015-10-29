Home Home "Giotto, l'Amico dei Pinguini": Storia Commovente di un Cane Eroe

"Giotto, l'Amico dei Pinguini": Storia Commovente di un Cane Eroe

di Redazione 29/10/2015

Comico, emozionante e divertente. Così potremmo definire "Giotto, l'amico dei pinguini", film ambientato a Warrnambool, una piccola città australiana dove vivono pinguini minori blu. Il protagonista del film che esce proprio oggi, 29 ottobre, nelle sale italiane, è Giotto, un grosso cane pastore maremmano che salva i pinguini dall'aggressione delle volpi La pellicola è basata su una storia vera e ricorda l'importanza dello sforzo eroico di Giotto che fu alla base del grandioso progetto per la difesa dell'ecosistema, ovvero il Middle Island – Maremma Penguin Project . Vale decisamente la pena recarsi in sala per vedere "Giotto, l'amico dei pinguini", poiché narra una toccante e vera storia. Giotto vive nella fattoria di Swampy, il suo padrone, ed ha un compito preciso: sorvegliare le galline. I cittadini di Warrnambool sono stanchi delle continue incursioni in città di Giotto e, alla fine, un giudice lo punisce. Giotto dovrà restare nel recinto della masseria della fattoria e non dovrà mai uscire. I piccoli pinguini, frattanto, sono minacciati dalle volpi, che hanno capito come arrivare sull'isolotto che si trova dinanzi alla costa. Giotto, così, avrà solo un modo per tornare in libertà: salvare i piccoli pinguini. La storia di Giotto emozionerà sia a grandi che piccini, in quanto è un mix di commedia e drammaticità. E poi si ispira a una storia vera . "Il cuore e l'anima di questo film è la storia vera che c'è dietro. Quando ho cenato con il vero Swampy gli ho chiesto perché lo avesse fatto, considerando che ha impiegato molto tempo, denaro ed energie a occuparsi dei pinguini. Lui mi ha risposto che erano dei simpatici piccoletti e che avevano bisogno di una mano. Da quel momento ho usato questa frase come una sorta di bussola morale che ci doveva far capire chi fosse veramente Swampy", ha asserito il regista di "Giotto, l'amico dei pinguini".

