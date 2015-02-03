Loading...

Valeria Lukyanova, Barbie umana a 'Quelli che il calcio'

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2015

La modella moldava-ucraina Valeria Lukyanova è famosa per la sua grande somiglianza a Barbie, la celebre bambola della Mattel. Lei, però, non ama essere definita Barbie umana.

Ospite di 'Quelli che il calcio', Valeria ha parlato un po' della sua vita e del suo aspetto: "Sono una persona creativa e questa è l’espressione del mio mondo interiore, non ho cercato di imitare una bambola, io non imito nessuno".

La Lukyanova ha risposto a tutti i suoi detrattori, smentendo di essersi sottoposta a una miriade di interventi chirurgici per sembrare Barbie: "Ho fatto solo una operazione, al seno, per essere più armonica. Non ho fatto nient’altro sono nata così. Il resto è tutto sport e make up".

Dobbiamo crederci?

