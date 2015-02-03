Pomezia: incendio in palazzo, muore 42enne. Vigili del fuoco salvano genitori
di Redazione
Paura a Pomezia, in provincia di Roma, dove la scorsa notte è scoppiato un incendio in uno stabile di 13 piani ubicato in via Singen.
L'episodio è costato la vita a una 42enne, le cui generalità sono ignote al momento. Sono andati a fuoco molti oggetti e mobilia dell'appartamento. Non si conosce attualmente la causa del rogo. I carabinieri, però, non escludono che la donna si sia addormentata con la sigaretta accesa.
Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e salvato i genitori della vittima. Il palazzo è stato evacuato per ovvi motivi precauzionali.
