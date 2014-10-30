Vanessa Ravizza sta per partorire: intervistata da Barbara D'Urso

Ha partecipato al Grande Fratello 9 ed ora è incinta: darà alla luce il suo primogenito il prossimo 19 novembre. Parliamo di Vanessa Ravizza, che sarà ospite di Pomeriggio Cinque, programma di successo condotto da Barbara D'Urso. La Ravizza, lo ricordiamo, è felicemente fidanzata con il calciatore Manuel Sarao, padre del bebè che nascerà a breve.

Vanessa è molto impegnata, dunque, ultimamente ma ha trovato un po' di tempo per rispondere alle domande di Barbara D'Urso. La Ravizza ha parlato della sua storia d'amore con Sarao, ricordando il momento in cui si sono incontrati. Lei faceva la barista in un locale di Milano e, alla vista del calciatore, rimase folgorata. Fu amore a prima vista, dunque, tra Vanessa e Manuel. Lei è più giovane (si passano 5 anni) ma l'età non conta quando si parla di amore.

La Ravizza ha confessato alla D'Urso di essere rimasta incinta dopo un periodo veramente intenso col suo compagno. Non possiamo che fare gli auguri ai futuri genitori!