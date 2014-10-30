Loading...

Uomini e Donne, Maria De Filippi dà spazio a Teresa Cilia e Jonas Berami

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2014

Maria De Filippi, alla fine, ha deciso di dare spazio al Trono Classico di Uomini e Donne successivamente al lungo periodo della versione Over. Indubbiamente, i protagonisti della puntata sono stati il bacio di Jonas e la foto 'piccante' di Rama Lila.

Uomini e Donne assume nuovamente la veste tradizionale con Andrea Cerioli, Jonas Berami e Teresa Cilia. Assime ai tronisti pure Tinas Cebolla, ovvero Tina Cipollari e le sue tremende doti canore. A condire la pepata puntata di Uomini e Donne ci hanno pensato anche i contrasti di Teresa e Salvatore Di Carlo. Quest'ultimo è molto vicino all’uscita decisiva dal Trono Classico.

Il pubblico è rimasto appagato alla vista del bacio appassionato tra Jonas e Rama Lila Giustini, atteso da molte settimane. Andrea Cerioli è rimasto lontano dal Trono Classico, visto che Maria De Filippi ha voluto dare maggiore spazio a Teresa Cilia e Jonas Berami.

