Vasco infiamma San Siro tra vecchi e nuovi successi: Live Kom '015 prosegue alla grande!

Vasco infiamma San Siro tra vecchi e nuovi successi: Live Kom '015 prosegue alla grande!

di Redazione 19/06/2015

Come previsto, Vasco Rossi ha strabiliato ancora una volta i fan che, ieri sera, sono accorsi allo stadio San Siro per assistere al secondo concerto milanese del Live Kom '015. Il Blasco ha emozionato con vecchi e nuovi successi come "Sono innocente", "Vivere", "Sally" e "Siamo solo noi". Uno show da 10 e lode. Del resto, quando c'è Vasco sul palco non ci si può aspettare altrimenti. Vasco ama cantare dal vivo, piuttosto che rinchiudersi in sala di registrazione. Tempo fa aveva scritto su Facebook: "Quando scrivo canzoni gioco, quando faccio dei dischi lo faccio per scherzo, quando salgo sul palco lo facci sul serio!" Il Live Kom '015 prosegue alla grande. Nei prossimi giorni Vasco si esibirà in altre città italiane, come Bologna, Torino e Napoli.

