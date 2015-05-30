Vasco Rossi ama il live: "Concerti ti fanno entrare in contatto con il pubblico"

Partirà da Bari il Live Kom '015, nuovo tour del grande rocker italiano Vasco Rossi. L'artista ha così deciso di iniziare questa nuova avventura live nel capoluogo di una regione che ama: la Puglia.

E' risaputo, infatti, che Vasco trascorre lunghi periodi di relax a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il Blasco ha reso noto che i prossimi concerti rappresenteranno un mix tra vecchio e nuovo. Spazio, quindi, sia ai nuovi successi che ai classici come "Sally" e "Luna per te".

Vasco vuole sentire il calore dei suoi fan; non gli piace molto trascorrere ore in sala d'incisione: "A me piace più il processo creativo, non stare in sala d'incisione. E poi il mercato discografico è stato una bolla: non si poteva pensare di fare soldi solo cantando dentro un microfono e poi replicare quel suono in migliaia di copie. I concerti ti fanno entrare in contatto con il pubblico".