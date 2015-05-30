Chemioterapia: cuffia evita caduta capelli, idea risalente agli anni'60

Uno dei peggiori effetti della chemioterapia è la caduta dei capelli. Un effetto terribile che provoca non pochi disagi nel relazionarsi con parenti e amici. In futuro, però, chi si sottoporrà alla chemio non dovrà più temere la caduta dei capelli grazie a una portentosa cuffia.

Un team di studiosi dell'Istituto europeo di oncologia sta sperimentando un casco che, durante la chemio, evita la caduta dei capelli. Pare che sia il freddo a scongiurare la caduta dei capelli.

I ricercatori hanno dichiarato in merito al portentoso casco: "E' stato utilizzato da 30 pazienti di tumore al seno, con risultati incoraggianti: in alcuni casi la capigliatura è rimasta intatta. L'idea di ridurre la caduta raffreddando il cuoio capelluto risale in realtà agli anni '60, ma i risultati finora non erano stati soddisfacenti".