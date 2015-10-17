Home Home Vasco Rossi Ricoverato: Bufala di una Fan, Staff Artista Promette Querela

di Redazione 17/10/2015

Vasco Rossi ha accusato un malore ed è stato ricoverato. E' questa la bufala che viaggia in Rete nelle ultime ore. Tutto è nato da un post pubblicato da una fan del Blasco su Facebook Il crew del rocker di Zocca ha subito provveduto a smentire la notizia del ricovero dell'artista, pubblicando un lungo post su Facebook e minacciando una querela: "Tra mala-fede e mala-lingua la bufala è servita! Non qualificabile tale Barbara Cicirello che, per futili motivi, gioca con la salute degli altri, spacciando sul suo profilo Facebook la falsa notizia di un presunto ricovero di Vasco. Non se ne sentiva e non si sente proprio il bisogno di 'fan' così..grazie! Chi consapevolmente diffonde false notizie prive di fondamento, mette in giro vere e proprie bufale, dovrà ringraziare la sua volgarità e superficialità (come minimo!!..) quando un giorno si vedrà recapitare una querela per diffamazione!". Il post è stato corredato da una foto che mostra Vasco col suo amico e collega Gaetano Curreri in uno studio di registrazione. Certo, dopo la diffusione della bufala del ricovero, molti fan e colleghi del Blasco si sono allarmati. Noemi, ad esempio, ha scritto sui social: "A.A.A. cercasi verità!!! Un bacio belli!!!" La cantautrice romana è attualmente impegnata nella registrazione del nuovo disco, a cui hanno lavorato anche, in veste di autori, gli stessi Vasco e Gaetano Curreri. Vasco è abituato, suo malgrado, a leggere notizie (infondate) sul web relative al suo stato di salute o a dichiarazioni a carattere razzista. Ricordate, ad esempio, quando a luglio un uomo scrisse su Facebook che Vasco aveva offeso gli abitanti del Sud Italia? Anche in tale occasione, l'artista fu costretto a smentire prontamente la falsità, indicando nome e cognome della persona che aveva postato la bufala. Chiamarsi Vasco Rossi significa anche essere nell'occhio del ciclone.

