Home Scienza e tecnologia USB Killer, Pen Drive Infernale: Demolisce Pc in Pochi Secondi

USB Killer, Pen Drive Infernale: Demolisce Pc in Pochi Secondi

di Redazione 17/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le pen drive sono usate da milioni di persone, ogni giorno, per ragioni differenti. Tali apparecchi sono piccoli e utili, permettendo di immagazzinare molti dati. D'ora in poi, però, state attenti alle 'pennette' fornite da estranei, visto che potrebbero danneggiare i vostri pc Esiste una pen drive, USB Killer, che una volta inserita nel pc brucia la scheda madre nel giro di pochi secondi, compromettendo così irrimediabilmente la funzionalità della macchina. Attenzione, dunque! Dietro alla pen drive 'assassina' ci sarebbe Dark Purple, un team di hacker russi che, probabilmente, hanno deciso di mettere fuori uso moltissimi pc. Un hacker ha pubblicato su YouTube un video che mostra gli effetti su un pc della USB Killer. Dopo l'inserimento nell'apposita slot, la pen drive infernale brucia la mother board e tutte le luci del computer si spengono. Ogni tentativo di riaccendere la macchina risulta vano. L'hacker russo avverte che, comunque, non bisogna gettare il pc dopo l'utilizzo di USB Killer, ma può 'resuscitare' grazie alla sostituzione della scheda madre. USB Killer, a quanto pare, non contiene programmi malevoli ma danneggia il pc con la tensione. Alla 'pen drive' basta pochissimo per rovinare un pc. Meglio non accettare 'pennette' da persone che non si conoscono, dunque, se non volete rinunciare al vostro caro pc. La pen drive tremenda appare come un'innocua pennetta ma, una volta inserita nel pc, esprime le sue diaboliche funzionalità. Come detto, la scheda madre viene bruciata, quindi, se si vuole utilizzare nuovamente il pc, bisogna sostituirla. Non si conoscono, attualmente, gli effetti della USB Killer sulla CPU e sull'hard disk. In attesa di saperne di più è meglio diffidare dalle pen drive che ci forniscono estranei. USB Killer, secondo le prime indiscrezioni, agisce così rapidamente che l'utente non è in grado neanche di rendersi conto di quello che sta accadendo. Si vede solamente la macchina spegnersi, dopo qualche secondo dall'inserimento della pennetta nell'apposita slot.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp