Venezia, incendio in appartamento: palazzo evacuato

Incendio in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile ubicato nel centro di Venezia, precisamente a Cannaregio. Il rogo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe scoppiato in tarda mattinata.

I vigili del fuoco sono subito accorsi sul posto per domare le fiamme, facendosi aiutare anche da un elicottero. Disposta, ovviamente, l'evacuazione delle persone nell'edificio. Le calli vicine sono state chiuse per ragioni di sicurezza. I pompieri sono ancora al lavoro per estinguere l'incendio.