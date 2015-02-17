Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Venezia, incendio in appartamento: palazzo evacuato

Redazione Avatar

di Redazione

17/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Incendio in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile ubicato nel centro di Venezia, precisamente a Cannaregio. Il rogo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe scoppiato in tarda mattinata.

I vigili del fuoco sono subito accorsi sul posto per domare le fiamme, facendosi aiutare anche da un elicottero. Disposta, ovviamente, l'evacuazione delle persone nell'edificio. Le calli vicine sono state chiuse per ragioni di sicurezza. I pompieri sono ancora al lavoro per estinguere l'incendio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Blog di Beppe Grillo perde visitatori: 171esimo posto in Italia

Articolo Successivo

Lady Gaga, nozze vicine: Kinney le regala anello favoloso

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016