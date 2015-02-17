Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lady Gaga, nozze vicine: Kinney le regala anello favoloso

Redazione Avatar

di Redazione

17/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Alla fine, anche Lady Gaga pronuncerà il fatidico sì. Nel giorno di San Valentino, la celebre popstar ha ricevuto dal suo storico fidanzato, Taylor Kinney, uno splendido e costoso anello, pieno di diamanti. Lady Gaga, poi, ha postato la foto dell'oggetto prezioso su Instagram.

"Il giorno di San Valentino mi ha dato il suo cuore ed io ho detto sì", ha scritto Miss Germanotta su Instagram. Intanto, in vista del matrimonio, la cantante ha deciso di cambiare il colore dei suoi capelli, passando da un biondo platino a un nero corvino.

I fan di Lady Gaga sanno bene, da tempo, che il loro idolo è in procinto di sposarsi. Tempo fa, infatti, l'artista è stata immortalata in una boutique, assieme alla madre, mentre dava uno sguardo a vari abiti da sposa.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Venezia, incendio in appartamento: palazzo evacuato

Articolo Successivo

Isola dei Famosi, Charlotte Caniggia torna a casa. Cristina Buccino nominata

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019