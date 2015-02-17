Lady Gaga, nozze vicine: Kinney le regala anello favoloso

Alla fine, anche Lady Gaga pronuncerà il fatidico sì. Nel giorno di San Valentino, la celebre popstar ha ricevuto dal suo storico fidanzato, Taylor Kinney, uno splendido e costoso anello, pieno di diamanti. Lady Gaga, poi, ha postato la foto dell'oggetto prezioso su Instagram.

"Il giorno di San Valentino mi ha dato il suo cuore ed io ho detto sì", ha scritto Miss Germanotta su Instagram. Intanto, in vista del matrimonio, la cantante ha deciso di cambiare il colore dei suoi capelli, passando da un biondo platino a un nero corvino.

I fan di Lady Gaga sanno bene, da tempo, che il loro idolo è in procinto di sposarsi. Tempo fa, infatti, l'artista è stata immortalata in una boutique, assieme alla madre, mentre dava uno sguardo a vari abiti da sposa.