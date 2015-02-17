Blog di Beppe Grillo perde visitatori: 171esimo posto in Italia

Il M5S perde consensi e il blog di Beppe Grillo perde visitatori. 9 anni fa, il suddetto blog occupava la terza posizione in una classifica relativa ai siti di informazione. Col passar del tempo, però, l'appeal è calato.

Oggi Alexa (azienda del gruppo Amazon) colloca il blog di Beppe Grillo al 171esimo posto in Italia e al 7495esimo posto al mondo. Da giugno scorso ad oggi, i visitatori del blog creato da Grillo si sono dimezzati: una volta erano 5 milioni al giorno; oggi 2 milioni e 200mila.