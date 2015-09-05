Loading...

Ventenne alla guida di una Jeep di Barbie

TITOLO

Per questa giovane texana, rimanere senza patente, non é stato un impedimento per continuare a guidare. Il suo nuovo veicolo però é piuttosto singolare. A Tara Monroe, studentessa di ingegneria industriale all'università del Texas, ritirarono la patente dopo essersi rifiutata di sottoporsi all'alcol test all'uscita di un concerto, e proprio per questo, suo padre decise di toglierle l'auto.

A Tara rimaneva solo una bicicletta per spostarsi, ad ogni modo, questa opzione non la soddisfaceva minimamente, per cui, decise di procurarsi un altro mezzo di trasporto.

monroe

Dopo aver cercato su internet, la giovane di 20 anni, trovò ciò di cui aveva bisogno a soli 60 dollari: Una Jeep di Barbie rosa, che era stata messa in vendita da una bambina. "Girare per il campus in bicicletta fa schifo" aveva dichiarato ad un giornale locale, ed eccola quindi orgogliosa con la sua jeep che arriva massimo ad 8km/h ma almeno può continuare a sedersi comodamente su una quattro ruote, fra l'ilarità dei compagni che si divertono a fotografarla.

monroe2    
