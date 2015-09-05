Muffin cocco e nutella con gocce di cioccolato
di Redazione
05/09/2015
Se vi va qualcosa di dolce ma non avete molto tempo per farli questi dolcini sono veloci e facili da preparare ma anche molto squisiti! Ingredienti (per circa 20 muffin): 200 gr di farina 00 200 gr di cocco grattugiato (più quanto basta per la guarnizione) 120 gr di zucchero 100 gr di burro 2 uova 250 ml di latte 1 bustina di lievito per dolci 70 gr di gocce di cioccolato Nutella Ora passiamo al procedimento. In una ciotola mescolare la farina, il cocco, lo zucchero ed il lievito. In un'altra ciotola sbattere l'uovo con il latte ed il burro precedentemente sciolto. Unire i due composti, aggiungere le gocce di cioccolato e mescolare bene il tutto. Mettere l'impasto in una teglia da muffin oppure direttamente nei pirottini di carta ed infornare a 180° per circa 20 minuti. Quando saranno tiepidi con l'aiuto di un cucchiaino spalmate la Nutella su ogni muffin ed un pizzico di cocco grattugiato. Fatemi sapere se vi sono piaciuti!
