Lecce, medico del Vito Fazzi malmenato da paziente: voleva sottoporsi a Tac

In Italia può succedere tutto e il contrario di tutto. Se l'è vista brutta un medico leccese che ha subito insulti e percosse da un paziente che voleva a tutti i costi sottoporsi a una Tac. L'episodio non stupisce, visto che in Italia va tutto a rilento e molte persone, quelle meno pazienti, spesso sbottano. Con ciò non vogliamo giustificate la reazione del paziente leccese, anche perché, in tali casi, non bisogna protestare contro il medico ma contro il responsabile del dipartimento.

L'epiodio è avvenuto all'ospedale Vito Fazi di Lecce. Il paziente aveva affermato di avere un fantomatico diritto di precedenza e, vedendo che il medico non faceva nulla, ha iniziato ad urlare, passando poi alle mani. Il medico ha riportato contusioni e la lacerazione del labbro superiore. L'aggressore è subito fuggito.