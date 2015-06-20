Home Cronaca Viareggio, lite tra fratelli finisce in tragedia: "Ho sparato a mio fratello"

di Redazione 20/06/2015

Un litigio tra fratelli, titolari di un ristorante, è finito in tragedia. Un 59enne, Nicola Guidotti, ha sparato al fratello Mario, 51 anni, al culmine dell'ennesimo alterco. E' successo a Viareggio. Quando sono arrivati i poliziotti sul luogo del delitto, Nicola Guidotti non ha opposto resistenza, anzi ha detto: "Ho sparato a mio fratello". Mario e Nicola Guidotti erano titolari del ristorante "Il Mezzo Marinaio", alquanto rinomato a Viareggio e Lucca. Sul posto sono subito arrivati poliziotti, carabinieri e il pm di Lucca, Antonio Mariotti. Nicola Guidotti è stato sottoposto a un lungo interrogatorio da parte delle forze dell'ordine. Si dovrà accertare se l'uomo sia titolare di porto d'armi e se l'arma con cui ha freddato il fratello sia stata detenuta regolarmente.

