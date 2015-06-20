Home Esteri Egitto: archeologi scoprono 8 milioni di cani mummificati

Egitto: archeologi scoprono 8 milioni di cani mummificati

di Redazione 20/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Straordinaria scoperta, in ambito archeologico, fatta in Egitto. Tale terra non finisce mai di stupire esperti, studiosi ed archeologi. A pochi metri dal tempio del dio Anubi, dio protettore del regno dei morti, è stata rinvenuta una grossa tomba dedicata ai cani. Un team di archeologi ha scoperto oltre 8 milioni di cani mummificati. Il ritrovamento è avvenuto precisamente a Saqqara. Gli studiosi ritengono che gli animali furono donati alla divinità. Ogni mummia è stata ritrovata in un vaso di terracotta. Il professor Paul Nicholson, dell'Università di Cardiff, ha dichiarato: "Si trattava probabilmente di un luogo che era molto affollato. Una comunità permanente di persone viveva qui e si occupava del culto degli animali".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp