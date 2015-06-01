Loading...

Vicenza, genitori ivoriani lasciano figlia in auto per 3 ore: bimba muore

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2015

Episodio terribile a Vicenza. Una coppia di genitori ivoriani ha lasciato la figlioletta di soli 18 mesi in auto, sotto al sole, per 3 ore. La bimba è morta probabilmente per asfissia conseguente all'afa smisurata.

I due genitori, cittadini italiani da 24 anni, hanno altri 5 figli. Ora sono indagati per omicidio colposo. Agli inquirenti gli ivoriani hanno riferito che pensavano che a prendersi cura della bimba fossero gli altri figli.

Una storia rattristante. Qualcuno ha sbagliato e un giovane essere umano  ha cessato di vivere per colpa della superficialità e l'imprudenza altrui.

