Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Kim Kardashian rivela gravidanza in una clip, sarà mamma bis

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Kim Kardashian e Kanye West diventeranno genitori ancora una volta. la sensuale Kim, infatti, è incinta di nuovo. La notizia è stata diffusa dai diretti interessati, o meglio dalla diretta interessata mediante un video diffuso al termine di una puntata di "Keeping up with the Kardashians", reality di successo.

La Kardashian rivela, nella clip, che dall'esame del sangue risulta che è in stato interessante. La top model e West si sono sposati a Firenze l'anno scorso ed hanno già una figlioletta di 2 anni, North West. Non possiamo che fare gli auguri alla coppia!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vicenza, genitori ivoriani lasciano figlia in auto per 3 ore: bimba muore

Articolo Successivo

Uomini e Donne: stagione 2014-2015 conclusa, arrivederci a settembre

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019