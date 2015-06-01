Kim Kardashian rivela gravidanza in una clip, sarà mamma bis

Kim Kardashian e Kanye West diventeranno genitori ancora una volta. la sensuale Kim, infatti, è incinta di nuovo. La notizia è stata diffusa dai diretti interessati, o meglio dalla diretta interessata mediante un video diffuso al termine di una puntata di "Keeping up with the Kardashians", reality di successo.

La Kardashian rivela, nella clip, che dall'esame del sangue risulta che è in stato interessante. La top model e West si sono sposati a Firenze l'anno scorso ed hanno già una figlioletta di 2 anni, North West. Non possiamo che fare gli auguri alla coppia!