Macabra scoperta a Tokyo: cadavere in valigia

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2015

Orribile ritrovamento in una stazione ferroviaria di Tokyo. Un operaio ha aperto una valigia, depositata per un mese in una delle cassette deputate a custodire borse e valigie, ed ha scoperto il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione.

Nessuno ha mai immaginato che dentro quella valigia vi fosse un cadavere, visto che non fuoriusciva nessun odore. Il cadavere appartiene a una donna alta circa 1,40 m; ecco perché è stato possibile rinchiuderlo nella piccola valigia. Le forze dell'ordine, ora, stanno tentando di identificare la donna, anche se non sarà facile.

La valigia sarebbe stata inserita nell'apposito armadietto a moneta lo scorso 26 aprile.

