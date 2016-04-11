Victoria Beckham: foto su Vogue China ritoccata con Photoshop?

Parecchie star ricorrono a Photoshop per eliminare le loro imperfezioni fisiche o farsi ritrarre in pose estreme, veramente particolari. Gli utenti di Instagram, recentemente, stanno discutendo su uno scatto che ritrae Victoria Beckham per un particolare

"Okay, è evidentemente un errore, non vedo come le mutandine bianche possano diventare trasparenti. Ogni celebrità usa Photoshop, anche se tutti pensano che il suo corpo sia già perfetto. E' normale nel mondo dello spettacolo. Ma non è lei che ha fatto scomparire una parte della sua gamba, è colpa di chi, nel giornale, ha curato l'articolo e la foto".

Lo scatto in bianco e nero, realizzato per Vogue China, mostra Victoria con una veste bianca che mette in risalto le sue gambe. Molti utenti, però, hanno notato un dettaglio: la gamba destra, dalla coscia in su, sembra divisa dal corpo.ci cova o si tratta di un'illusione ottica? Chi lo sa? Intanto la foto ha incassato oltre 150.000 'mi piace' e tantissimi commenti. C'è, ad esempio, chi ha scritto "Chiaramente non sono le mutandine. Sembra proprio che si sia ritoccata". Sebbene la moglie di David Beckham abbia ricevuto molti complimenti per il suo fisico da urlo, c'è chi sostiene che anche lei abbia ceduto a Photoshop. Il commento di utente recita:L'ex Spice Girl ha postato sul suo profilo Instagram la serie di scatti in bianco e nero realizzati per la rivista Vogue China senza accorgersi dell'errore fatto con Photoshop. Sembra proprio che la gamba destra sia staccata dal corpo. In sostanza, sembra che manchi una parte di gamba destra. Diversi utenti ritengono che si tratti di un mero abbaglio. Photoshop o no, c'è da riconoscere che Victoria Beckham, a 41 anni, ha ancora un fisico spettacolare e che non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani. A Victoria non manca proprio nulla: è bella, ricca, famosa ed è sposata con uno degli uomini più ricchi e fascinosi della terra,L'ex Posh Spice è riuscita a mantenere una forma fisica invidiabile nonostante le quattro gravidanze. La moglie del popolare calciatore inglese sta per compiere 42 anni e, dopo la breve avventura con le Spice Girls, si è proiettata nel mondo della moda, diventando una stilista molto famosa nel mondo. Nel 1999 Victoria sposò David Beckham, con cui ha avuto 4 figli. Oggi, dopo 17 anni di matrimonio, la coppia è molto solida e, da quando David ha lasciato il mondo del calcio giocato segue la moglie da ogni parte. All'ex cantante piace stare sempre insieme all'amato marito. Tempo fa disse: "E' bello, adesso, averlo sempre a casa". Victoria Beckham non ha certamente bisogno di Photoshop per sembrare più bella ma, si sa, le star sono strane e vogliono essere praticamente perfette. Il programma che elimina leè praticamente una manna dal cielo per le celebrità. Molti hanno definito Photoshop il 'nuovo oppio dei popoli' in quanto gran parte dei vip ne fa uso perché non vuole apparire con difetti fisici. Capita spesso, però, che i risultati non siano entusiasmanti. Molte celebrità, infatti, credono di usare Photoshop per sembrare migliori e, invece, ottengono dei risultati altamente insoddisfacenti.