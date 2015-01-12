Loading...

Gigi D'Alessio rischia processo per rapina: rubò fotocamera a paparazzi

Redazione Avatar

di Redazione

12/01/2015

TITOLO

Tegola per il cantautore napoletano Gigi D'Alessio, visto che rischia di essere processato per rapina in merito a un fatto avvenuto 8 anni fa. In sostanza, D'Alessio usò la violenza per appropriarsi della fotocamera di due paparazzi che si erano appostati dinanzi alla sua villa alle porte di Roma.

Ieri, Gigi D'Alessio, accompagnato dal suo legale, è stato interrogato dal sostituto procuratore Pietro Polidori. Quest'ultimo ha notificato al cantante la chiusura delle indagini, atto prodromico alla richiesta di rinvio a giudizio.

"Eravamo fermi in strada sulla nostra Micra non siamo entrati nella villa di Gigi D'Alessio, volevamo semplicemente aspettare che uscisse di casa per fotografarlo da solo o assieme alla compagna", dissero i due paparazzi aggrediti da Gigi D'Alessio ed altri 3 soggetti.

